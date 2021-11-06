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Dünya Mısır'da Sisi zulmü daha da artacak
Dünya

Mısır'da Sisi zulmü daha da artacak

Mısır'da "ulusal terör yasası" altında yapılan yeni değişiklikler, darbeci Sisi ve ordunun yetkilerini daha da artıracak.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 20:05:00 -
Mısır'da Sisi zulmü daha da artacak

Münübe Yılmaz

Mısır'da Sisi ve ordunun yetkilerini artıran yasa yürürlüğe giriyor. "Ulusal terör yasası" altında yapılan yeni değişiklikler, Mısır cumhurbaşkanının güvenliği ve kamu düzenini sağlaması için gereken tedbirleri almasına izin veriyor. "Ulusal terör yasasında" yapılan değişikliklerin parlamentodan geçmesinin ardından,  yasanın formalite olarak Sisi’nin onayına sunulması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, değişiklikler dahilinde ordu ve emniyet güçleri, kamu altyapısını ve kamuya ait birçok tesisin kontrolünü sürekli olarak elinde bulundurabilecek. "Ulusal terör yasası”nın hayata geçmesiyle birlikte kamu düzenini bozanlar da askeri mahkemelerde yargılanabilecek.

 

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