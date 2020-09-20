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Dünya Mısır’da Sisi karşıtı protestolar başladı
Dünya

Mısır’da Sisi karşıtı protestolar başladı

Mısır’ın Süveyş kenti , Cumhurbaşkanı Abdulfetiah es-Sisi aleyhinde gösterilere tanık oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:15:00 -
Mısır’da Sisi karşıtı protestolar başladı

Mısır rejimine muhalif kanattan Mükemmilin televizyon kanalı ve Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Süveyş kentinin Arab el-Mamel bölgesinde toplanan grup, Sisi aleyhinde gösteri düzenledi. “Uyumam rahat etmem, düşsün Sisi düşsün” sloganları atan protestocular, bugün düzenlenmesi planlanan protestolara işaret ederek, “Korkmuyoruz, korkmuyoruz, seninle bizim aramızda 20 Eylül günü var” şeklinde rejime meydan okudu. Mükemmilin kanalının olaylara ilişkin aktardığı haberde, Firavun Sisi’ye bağlı güvenlik güçlerinin gösterilere sert müdahalede bulunduğu ve geniş çaplı gözaltılar yaptığı vurgulandı.

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