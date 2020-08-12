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Aktüel

Mısır'da Senato seçimlerinin ikinci gününde katılım beklenenden az

Mısırlı seçmenler ülke genelinde oy kullanmak için sandık başına gitme konusunda gereken ilgiyi göstermiyor

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:57:39 -
Mısır'da Senato seçimlerinin ikinci gününde katılım beklenenden az

İSTANBUL (AA) - Mısır'da dün başlayan Mısır Meclisi'nin alt kanadı Senato üyelerinin belirleneceği seçimlerde oy kullanma işlemi ikinci gününde de devam ediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Mısırlı seçmenler ülke genelinde oy kullanmak için sandık başına gitme konusunda gereken ilgiyi göstermiyor.

Mısır sokağında fazla gündem olmayan ve katılımın beklenenden az olduğu belirtilen seçimlerde, Senato'nun 200 üyesinin belirleneceği duyuruldu.

Ulusal Seçim Kurulunun verdiği rakamlara göre, 63 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 15 bin sandıkta oy kullanılıyor. Yurt dışındaki Mısırlılar ise oylarını pazar ve pazartesi günü kullanmıştı.

İkinci turu yurt dışındaki Mısırlılar için 6-7 Eylül'de, Mısır'da ise 8-9 Eylül'de yapılması planlanan Senato seçimlerinin sonuçlarının en geç 16 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

Ulusal Seçim Kurulunun verilerine göre, seçimde 787 aday bireysel sistemde yarışacak. Mısır yönetimine yakın partiler ise "Mısır İçin Milli Liste" adıyla seçimlerde tek liste oluşturdu.

- Anayasa değişikliği referandumu

Mısır'da 23 Nisan 2019'da yapılan ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının yolunu açan Anayasa değişikliğiyle Senato'nun kurulması kararlaştırılmıştı.

Muhalefet kanadından gelen eleştirilere göre, Senato, 1980-2012 yıllarında faaliyet gösteren ve 2014'te siyasi yolsuzluk suçlamasıyla tamamen kaldırılan Şura Meclisi ile benzerlik gösteriyor.

Senato, 200'ü seçimle belirlenen, 100'ü ise Cumhurbaşkanı tarafından tayin edilen olmak üzere toplam 300 üyeden oluşacak.


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