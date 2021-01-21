  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Mısır'da sağlık personellerine aşılama süreci başladı
Dünya

Mısır'da sağlık personellerine aşılama süreci başladı

Mısır'da sağlık personellerine yönelik Kovid-19 aşılama süreci başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 17:16:00 -
Mısır'da sağlık personellerine aşılama süreci başladı

Mısır Sağlık Bakanlığı, başkent Kahire'deki Acuze ve Nebile hastanelerindeki sağlık personeline bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 aşısının, ülke genelinde tüm pandemi hastanelerindeki sağlık personeline uygulanması planlanıyor.

Aşılama programı çerçevesinde ülkenin tüm kentlerinde toplamda 34 Kovid-19 aşı merkezi kurulduğu duyurulan açıklamada, aşılama sürecinde önceliğin sağlık personelleri, karantina altındakiler, yaşlılar ve böbrek yetmezliği gibi riskli gruplara verileceği kaydedildi.

Mısır’a Çinli "Sinopharm" firmasının ürettiği aşının ilk sevkiyatı 10 Aralık 2020'de gerçekleşmiş, 11 Aralık'ta aşılamanın başlayacağı duyurulmuş ancak işlem ertelenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hiç kimsenin giremediği yerlere girdi... Hapis cezası alan HDP'li başkan hakkında inanılmaz gerçek
Siyaset

Hiç kimsenin giremediği yerlere girdi... Hapis cezası alan HDP'li başkan hakkında inanılmaz gerçek

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'den aday olup Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde belediye başkanı seçilen Rojda Nazlier'in, PKK'nın en ço..
Van'da 12 araçlık zincirleme kaza! Yaralılar var
Yerel

Van'da 12 araçlık zincirleme kaza! Yaralılar var

Van'ın Tuşba ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı...
Komşuda intihar saldırısı
Dünya

Komşuda intihar saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta intihar saldırısı meydana geldi. AFP gelişmeyi son dakika kodu ile geçti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay