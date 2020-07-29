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Dünya

Mısır'da polis öldürmekle suçlanan 7 kişi idam edildi

Kuzey Afrika ülkesi Mısır'da "bir polisi öldürmek ve silahını çalmak" suçlamasıyla yaklaşık 2 yıl önce idam cezasına çarptırılan 7 kişi infaz edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 05:33:00 -
Mısır'da polis öldürmekle suçlanan 7 kişi idam edildi

Aralarında devlet gazetesi El-Ahram'ın da yer aldığı yerel basına göre, İsmailiyye Ceza Mahkemesi'nin, 2013 yılında İsmailiyyede yaşanan tartışmada bir polisi öldürmekle suçlanan 7 kişi hakkında verdiği ve Yargıtay tarafından da onaylanan idam cezası uygulandı.

Basında, söz konusu öldürme olayının, güvenlik güçlerinin İsmailiyye'de, iki taraf arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalıştığı sırada yaşandığı bilgisine yer verildi.

Yargıtay Kasım 2018'de, İsmailiyye Ceza Mahkemesi'nin 7 kişi hakkında verdiği idam cezasını onaylamıştı.

Mısır yönetimi, son yıllarda verilen idam cezaları ve bunların infaz edilmesi nedeniyle uluslararası hukuk kuruluşlarının eleştirilerine maruz kalıyor.

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