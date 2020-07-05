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Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 79 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-05 00:17:06 -
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 79 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti, 1324 kişi enfekte oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 79 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 3 bin 280'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 1324 kişinin enfekte olduğu, böylece vakaların 74 bin 35'e yükseldiği aktarılan açıklamada, 413 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısının 20 bin 103 olduğu kaydedildi.

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