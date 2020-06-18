  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 84 kişi daha hayatını kaybetti

Ülkede toplam can kaybı 1850'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-18 05:14:30 -
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 84 kişi daha hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 84 kişi daha yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs kaynaklı can kaybı sayısının 1850'ye yükseldiği belirtildi.

1363 kişinin enfekte olduğu, 84 kişinin daha öldüğü ve toplam vaka sayısının 49 bin 219'a çıktığı ifade edildi.

Ülkede 411 hastanın daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşan kişi sayısının 13 bin 141'e yükseldiği kaydedildi.

- 73 doktor hayatını kaybetti

Mısır Doktorlar Sendikasından yapılan yazılı açıklamada da virüs nedeniyle ölen doktor sayısının 73 olduğu, virüs bulaşan doktor sayısının ise 430'u aştığı bildirildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı