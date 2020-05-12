Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 544'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 544'e yükseldi. Fas ve Bahreyn'de de vaka sayıları arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 sebebiyle 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 544'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 374 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 10 bin 93 olduğu aktarıldı.

Bakanlık 2 bin 326 kişinin ise hastalığı atlatarak iyileştiğini bildirdi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi, ülkede 137 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 6 bin 418'e yükseldiğini açıkladı.



Elyubi, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 991 olduğunu ifade etti.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı ise 122 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 5 bin 531'e ulaştığını duyurdu.



Şu ana kadar Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 192 kişinin sağlığına kavuştuğunu aktaran Bakanlık, toplam can kaybının 9 olduğunu hatırlattı.