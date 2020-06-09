Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1271 oldu

KAHİRE (AA) - Mısır'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 34 kişi daha yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 34 kişinin daha hayatını kaybettiği, can kaybının 1271'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede 1365 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 35 bin 444'e ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 9 bin 375 olduğu bildirildi.

Açıklamada, en fazla vakanın Kahire, Giza ve El-Kalyubiye'de, en az vakanın ise Kızıldeniz, Matruh ve Güney Sina kentlerinde görüldüğü ifade edildi.