  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Dünya

Mısır'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor

Mısır'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 41 kişi daha öldü.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 01:15:00 -
Mısır'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 41 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 440'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 667 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 89 bin 745'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca 602 kişinin sağlığına kavuşmasıyla, iyileşen kişi sayısının da 30 bin 75'e ulaştığını duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı