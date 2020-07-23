Mısır'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor
Mısır'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 41 kişi daha öldü.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 41 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 440'a yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 667 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 89 bin 745'e çıktığı kaydedildi.
Bakanlık ayrıca 602 kişinin sağlığına kavuşmasıyla, iyileşen kişi sayısının da 30 bin 75'e ulaştığını duyurdu.