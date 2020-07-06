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Dünya

Mısır'da koronavirüs bilançosu artıyor

Mısır'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63 artarak 3 bin 343'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 00:09:00 -
Mısır'da koronavirüs bilançosu artıyor

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 63 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1218 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 343'e, vaka sayısının da 75 bin 253'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 623 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 20 bin 726'ya ulaştığı aktarıldı.

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