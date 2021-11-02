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Dünya Mısır'da kimliklerden din hanesi kaldırılıyor
Dünya

Mısır'da kimliklerden din hanesi kaldırılıyor

Mısır İdare Mahkemesi, Mısır İnsan Hakları Birliği Başkanı avukat Naguib Gabrail'in nüfus cüzdanlarından din hanesinin çıkartılması talebini kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 20:40:00 -
Mısır'da kimliklerden din hanesi kaldırılıyor

Münübe Yılmaz

Mısır İdare Mahkemesi, Mısır İnsan Hakları Birliği Başkanı avukat Naguib Gabrail'in nüfus cüzdanlarından din hanesinin çıkartılması talebini kabul etti. Edinilen bilgiye göre, Naguib Gabrail, kimlik kartlarında kişinin dininin belirtilmesinin dine dayalı bir ayrımcılık aracı olarak kullanıldığını savunarak Mısır İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Davayı kabul eden mahkeme, dosyayı uzman hukuki tavsiye için Devlet Komiserleri Kurumu'na gönderdi. 

Muhalifler: Karar, anayasayla çelişiyor

Karar, kimlik kartlarında dini mensubiyetin gösterilmesi uygulamasına son verilmesi yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirilirken, muhalifler, söz konusu adımın şeriat ilkelerinin yasamanın ana kaynağı olduğuna vurgu yapan anayasanın ikinci maddesiyle çeliştiğini ifade etti.

Daha önce sinyal verilmişti

Mısır’da, 2018 yılında Milletvekili İsmail Nasreddin, darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin “Her vatandaşın dilediği gibi ibadet etme yahut hiç ibadet etmeme hakkı vardır" açıklamasından ilham aldığını söyleyerek her türlü dini ayrımcılığın kaldırılmasını öngören bir yasa teklifini meclise sunmuştu. Ancak teklif ülke çapındaki yoğun protestoların ardından rafa kaldırılmıştı. 

 

 

 

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