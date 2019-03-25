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Mısır'da inşa ediliyor! Bittiğinde Ortadoğu'nun en büyüğü olacak

Mısır'ın başkenti Kahire'de, ülkenin Savunma Bakanlığına ait olacak olan "The Octagon (sekizgen)" adlı bir yapı kuruluyor. Binanın yapımı tamamlandığında Ortadoğu'nun en büyüğü olacağı ifade edildi.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:47
Mısır'da inşa ediliyor! Bittiğinde Ortadoğu'nun en büyüğü olacak

Mısır'ın başkenti Kahire'nin doğusuna yeni bir idari başkent inşa ediliyor. Yeni kurulan idari başkentin yakınlarına inşa edilen yeni Mısır Savunma Bakanlığı binası "The Octagon (sekizgen)" bugün havadan görüntülendi. Russian Today (RT) yapıyı Ortadoğu'daki müdavimleriyle karşılaştırarak şu yorumda bulunuyor: Bina tamamlandığında Ortadoğu'nun en büyük karargahı olacak.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin doğusuna yeni bir "idari başkent" inşa ediliyor. 5 milyon kişinin yaşayacağı Singapur büyüklüğündeki idari merkezin, 45 milyar dolara mal olması ve 7 yılda tamamlanması bekleniyor.

En çarpıcı yapı: Octagon

Kurulan bu kompleks başkentin en çarpıcı yapısının ise, yeni Mısır Savunma Bakanlığı karargahının olacağı tahmin ediliyor. Adına "The Octagon (sekizgen)" denen bu yapı Russian Today'e (RT) göre Ortadoğu'nun en büyük ordu karargahı olacak. Uzmanlar, yapının isminin ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) esinlenildiğini belirtiyor.

Karargahın özellikleri

Kompleksin tamamı 189 bin metrekare alana kuruluyor. Merkezin ortasındaki asıl iki bina (Mısır Savunma Bakanlığı ve Mısır Genelkurmay Başkanlığı) 45 bin metrekare alan kaplıyor. 8 farklı yapının çevrelediği kompleksin ortasındaki merkez yapı niteliğinde olan iki bina var. Bu binalar birbirlerine iki ayrı köprü ile bağlantılı.

KARARGAH BUGÜN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

45 milyar dolara mal olacak ve 7 yılda tamamlanacak Ortadoğu'nun en büyük karargahı, bugün havadan böyle görüntülendi.

 

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:47
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