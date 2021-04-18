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Dünya Mısır'da feci olay! Çok sayıda yaralı var
Dünya

Mısır'da feci olay! Çok sayıda yaralı var

Mısır'ın Kalyubiye kentinde tren raydan çıktı. Meydana gelen kazada 100'den fazla kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 16:53:00 - 2021-04-18 17:53:41
Mısır'da feci olay! Çok sayıda yaralı var

Mısır'ın Kalyubiye kentinde trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucunda ilk belirlemelere göre, 100'den fazla kişi yaralandı.

Yaklaşık bir ay önce de ülkenin güneyinde tren kazası olmuş ve 32 kişi yaşamını yitirmişti.

1 ay önce 32 kişi hayatını kaybetmişti

26 Mart'ta da ülkenin güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazasında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 108 kişi yaralanmıştı.

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