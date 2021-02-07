  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Bu muameleleri büyükelçiliklerimize bildirin"

Kılıçdaroğlu: Belediyelerimiz koç başıdır! Onlar çalışacak Türkiye görecek

Günlük koronavirüs verileri açıklandı: V

TGB'den FETÖ ve HDP'ye sahip çıkan mektuba tepki!

Halk TV'de provokasyon! Devlete 'faşist' diyen Emin Çapa Alevileri kışkırttı

Abdurrahman Dilipak: Depremden korunmanın en önemli yolu 'Kenevir'

İkiyüzlü Twitter, tescilli hainlere dokunmuyor! 'İlkeli tutum' (!) PKK ve FETÖ’ye işlemiyor

Bülent Arınç Fehim Adak'ın vefat yıldönümünde konuştu: Bir siyasetçinin nasıl olması gerektiğini anlattı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı! Yeni bir daire kuruldu

CHP ile aynı çuvala girdi! Muharrem İnce'den skandal tehdit
Dünya Mısır'da feci kaza: 11 ölü
Dünya

Mısır'da feci kaza: 11 ölü

Mısır'da iki aracın çarpışması sonucu gelin ve damadın da aralarında olduğu 11 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 03:32:00 -
Mısır'da feci kaza: 11 ölü

Resmi yayın organı El-Ahram gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Kahire'nin güneyindeki Minya kentine bağlı Batı Çöl yolunda iki araç çapıştı.

Kazada bugün dünyaevine girecek gelin ve damadın da aralarında olduğu 11 kişi hayatını kaybetti.

Kazada ölenlerin Minya kentine bağlı Deyr Mavvas kasabasından oldukları belirtildi.

Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütünün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 109'uncu sırada yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Lanet dizi Çukur’ Süleyman Soylu’ya cevap vereyim derken saçmaladı
Gündem

‘Lanet dizi Çukur’ Süleyman Soylu’ya cevap vereyim derken saçmaladı

Bakan Soylu’nun Lanet dizi olarak tanımladığı Çukur dizisindeki 'Vartolu Sadettin' karakterini canlandıran oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in ..
Libya'da yeni konsey başkanı ve başbakan seçildi! Darbeci Hafter'den ilk açıklama
Dünya

Libya'da yeni konsey başkanı ve başbakan seçildi! Darbeci Hafter'den ilk açıklama

Libya’nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Hafter, ülkede geçici hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşılayarak, yeni hükümete başarıl..
Kuruluş Osman dizisinin vazgeçilmezi oldu! Mesut Özil’le bir araya geldi
Gündem

Kuruluş Osman dizisinin vazgeçilmezi oldu! Mesut Özil’le bir araya geldi

Kuruluş Osman dizisinde Osmangazi'nin Alpleri arasında rol alan Tolga Akkaya, Mesut Özil’le bir araya gelerek dizi hayranlarını heyecanlandı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay