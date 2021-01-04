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Aktüel Mısır'da Ezher Kurumu, "tıbbi malzemede tekelciliği" yasaklayan fetva yayımladı
Aktüel

Mısır'da Ezher Kurumu, "tıbbi malzemede tekelciliği" yasaklayan fetva yayımladı

Fetva, Mısır’da Kovid-19 hastalarının oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle öldüğü iddialarının ardından açıklandı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 16:38:59 -
Mısır'da Ezher Kurumu, "tıbbi malzemede tekelciliği" yasaklayan fetva yayımladı

İSTANBUL (AA) - Mısır'daki Ezher Kurumu, oksijen tüpü başta olmak üzere tıbbi malzemede tekelcilik yapılmasını yasaklayan bir fetva yayımladı.

Ezher Uluslararası Elektronik Fetva Merkezinin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Başta oksijen tüpleri olmak üzere, tıbbi malzemelerin tekelleştirilmesi ve fahiş fiyatlarla satılması şeriata aykırıdır." ifadelerine yer verildi.

İslam'a göre insanlar arasındaki ilişkilerin "dürüstlük, adalet ve doğruluk temelinde kurulması" gerektiği belirtilen açıklamada, "dolandırıcılığın, aldatmanın, yalanın ve insanların ihtiyaçlarını sömürmenin yasaklandığı" vurgulandı.

Söz konusu açıklama, Mısır’ın Şarkiye kentindeki Hüseyniye Pandemi Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle öldüğü iddialarının ardından geldi.

Hüseyniye Pandemi Hastanesi'nde oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle dün Kovid-19 hastası 7 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmüş, Sağlık Bakanı Hale Zayid ise düzenlediği basın toplantısında bu iddiaları yalanlamıştı.

Mısır'da son dönemde salgın nedeniyle hasta ve ölü sayısında önemli oranda artış gözleniyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, ülkede 142 bin 187 kişide virüs tespit edildi, 7 bin 805 kişi hayatını kaybetti, 113 bin 898 kişi de sağlığına kavuştu.


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