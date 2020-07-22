Mısır’da çatışma çıktı! Çok sayıda askerin öldüğü iddia edildi

Mısır Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Sina vilayetinin Bi'r el-Abd kasabasında bulunan kontrol noktasına silahlı saldırıda bulunuldu.

2 askerin hayatını kaybettiği 4 askerin de yaralandı olayda, saldırganlardan 18'inin etkisiz hale getirildiği, teröristlere ait 4 aracın havaya uçurulduğu kaydedilen açıklamada, hava kuvvetlerinin de olaya müdahale ettiği bildirildi. Yerel kaynaklar ise ölen asker sayısının 14 olduğunu açıkladı.

Sosyal medyaya yansıyan haber ve görüntülerde ise Bi'r el-Abd kasabası Rabia köyü yakınlarında güvenlik güçlerine ait kontrol noktasında çıkan silahlı çatışmanın ardından büyük bir patlama meydana geldiği görüldü.

Çatışmaların sona ermesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulansın intikal ettiği, kasabadaki yerel yöneticilerin kan bağışı için halka çağrıda bulunduğu bildirildi.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok kentte "terörist ve tekfirci" olarak nitelendirdiği unsurlara yönelik operasyonlar düzenliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Sina Yarımadası'nda Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı gruplar güvenlik güçlerine saldırılar yapıyor.