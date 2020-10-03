Mısır'da binlerce yıllık renkli 59 tabut bulundu
Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'nin batısındaki Sakkara arkeolojik sit alanında, derinlikleri 10 ila 12 metre arasında değişen 3 gömütte renkli 59 ahşap tabut bulunduğunu açıkladı.
Sakkara arkeolojik sit alanında yapılan keşfin kamuoyuna duyurulması için sit alanında düzenlenen basın toplantısına Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani'nin yanı sıra 60 büyükelçi ile 200'ü aşkın yerli ve yabancı basın mensubu katıldı.
Basın toplantısında Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, iyi korunmuş vaziyetteki tabutların üzerinde yapılan ilk incelemeler sonucu, milattan önce 6. ve 7. yüzyıllarda hüküm süren 26. firavun hanedanlığı dönemine ait olduklarının ortaya çıktığını belirtti.
Bakan Anani, tabutların bulunduğu keşif kapsamında ayrıca onlarca bronz heykel bulunduğunu ifade etti.
Mısır'da yerli ve yabancı misyonlar tarafından gerçekleştirilen kazılarda, bazen binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.