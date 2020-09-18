Mısır'da 20 Eylül'deki gösteriler öncesi güvenlik önlemleri artırıldı

İSTANBUL (AA) - Mısır'da ekonomik durumları protesto için 20 Eylül'de düzenlenmesi planlanan gösteriler öncesi güvenlik önlemleri artırıldı.



İspanya'da yaşayan Mısırlı muhalif iş adamı Muhammed Ali'nin, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumlar ile hükümetin imar barışına başvurmaması ve ruhsatsız binaları yıkma politikasını protesto için yaptığı gösteri çağrısı sosyal medyada hızla yayıldı.



Mısır makamları, Ali'nin 20 Eylül 2019'da Mısır'ın başkenti Kahire başta olmak üzere büyük kentlerinde düzenlenen protestoların birinci yılında tekrar toplanma çağrısının ardından harekete geçti.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, başkent Kahire ile İskenderiye ve Suveyş kentlerinde emniyet birimleri güvenlik önlemlerini arttırdı.



Polis, bu kentlerdeki meydanlarda konuşlanırken, kontrol noktalarının sayısı da çoğaltıldı.



Yerel kaynaklar tarafından Kahire'nin merkezinde kafelerin 5 gündür kapalı tutulduğu aktarılırken, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Nadir Said, yaptığı açıklamada bunun doğru olmadığını, söylentiden ibaret olduğunu belirtti.



- Ne olmuştu?

İspanya’da yaşayan Mısırlı müteahhit ve iş adamı Muhammed Ali'nin geçen yıl sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladığı videolar, kısa sürede yayılmış ve söyledikleri Mısır sokaklarında karşılık bulmuştu.



Yönetimle uzun süre çalıştığını ve ülkede son yıllarda yapılan yolsuzlukları bildiğini anlatan Ali'nin özellikle de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi hedef alan suçlamaları dikkati çekmişti.



Takipçi sayısı kısa zamanda hızla artan Ali, Eylül 2019'da sosyal medya üzerinden "Sisi bu kadar yeter" adında bir hashtag açmıştı. Kısa sürede 1 milyona ulaşan hashtagın kapatılmasının ardından Ali, 20 Eylül'de eylem çağrısında bulunmuştu.



Mısır'ın başkenti Kahire, İskenderiye, Şarkiyye, Dumyat ve Suveyş'te 20 Eylül 2019'da Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanan süper kupa maçının ardından yönetim karşıtı eylemler yapılmıştı.