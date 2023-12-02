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Gündem Mısır’a teslim edilirse idam edilecek! Sabır Meşhur’a CHP gözaltısı
Gündem

Mısır’a teslim edilirse idam edilecek! Sabır Meşhur’a CHP gözaltısı

Yeniakit Publisher
2023-12-02 14:47:00 -

Türkiye’de yaşayan ve sosyal medyadaki siyasi yorumlarıyla dikkat çeken Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, “CHP Kazanırsa Türkiye Bölünür” başlıklı videosu sebebiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Sabır Meşhur, bugün X hesabından yaptığı paylaşımında Arapçe video ile mesaj paylaştı. Meşhur, aynı paylaşımında Türkçe yazı ile şu ifadeleri kullandı:

 

"Gümüş Ankara 997-2023'te Gazeteci Sabır Meşhur’a Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye'yi böleceğini ve bunun Türkiye'nin sonunun geldiğini söylediğim Türk seçimleriyle ilgili bir video yayınladığım için soruşturma.. Tutuklanıp teslim olabilirim İdam için Sisi'ye.. Şehadet ederim"

 

KIZI DUYURDU

Meşhur’un kızı, babasının gözaltına alındığını belirterek, Mısır'a iade edilmesi durumunda idam edileceğini ifade etti.
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