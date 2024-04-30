Mısır'a İHA ihracatında önemli gelişme!

Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin tekrar düzelmesiyle birlikte iki ülke ticaret konusunda yakın adımlar atmaya başladı. Mısır Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar’ın Ankara ziyareti, savunma sanayi konusunda atılacak adımları yeniden gündeme getirdi.

Geçmiş yıllarda TUSAŞ Mısır ile ANKA İHA sistemi üzerine ihracat için önemli adımlar atmış bu satış bozulan ilişkiler nedeniyle gerçekleşememişti. Halen Mısır başta İHA sistemleri olmak üzere farklı Türk savunma sanayi ürünleri ile yakından ilgileniyor.

Korgeneral Osama Askar, Ankara ziyaretinde Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın ardından Türk Havacılık ve Uzay tesislerini ziyaret etti.

Görgün mevcut ve potansiyel iş birliklerine dikkat çekti

Temaslar hakkında paylaşımda bulunan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, şunları söyledi:

“Mısır Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar ile beraberindeki Heyeti, Başkanlığımızda misafir ettik.

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Savunma Sanayii alanındaki mevcut ve potansiyel iş birlikteliğimizi değerlendirdiğimiz görüşmenin her iki ülke için hayırlı çalışmalara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bölgemizde Türk Mühendisliğimizin ağırlığını artırmaya, savunma sanayii alanında önemli çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz”

Mısır savunma fuarı ile atılan adımlar

Türk Savunma Sanayi Sektörü, geçen yıl sonunda Mısır Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na (EDEX-2023) için kalabalık bir katılım göstermişti. Bu konuda başlayan temasların ilerleyen dönemde sürmesi ve anlaşma yoluna gidilmesi hedefleniyor.

Kaynak: tolgaozbek.com