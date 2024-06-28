Mısır, Yunanistan, çok sayıda Avrupalı ve birçok ülke... Akın akın geliyor: Türkiye’de bu yıl Polonyalı turist ağırlayacağız

Türkiye’nin en önemli turizm markalarından Coral Travel Group, Polonya pazarında 25. yılını kutluyor. Grubun tur operatörü iştiraki Coral Travel, Polonya’daki iş ortağı acenteler ve otel temsilcileriyle her yıl olduğu gibi bu yıl da “Coral Travel Poland – Summer Fest 2024” organizasyonunda bir araya geldi. Tüm Polonya'dan yaklaşık 300 seyahat acentesi ve yedi farklı ülkeden 55 otel temsilcisi, iki gün süren etkinliklerde iş birliklerini güçlendirme fırsatı yakaladı.

Başarıyla tamamlanan organizasyonda, Coral Travel Polonya Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Erdem Fidan, 2024 yaz sezonu faaliyetleri, gelecek seneye yönelik planları ve yeni açılacak destinasyonlar hakkında bilgiler paylaştı. Katılımcı acenteler ve otel temsilcileri çeşitli çalışma atölyelerinde sektör üzerine bilgi paylaşımında bulundu.

“900 bin Polonyalı turiste hizmet veriyoruz”

25 yıldır faaliyet gösterdikleri Polonya’da pazar paylarının yüzde 20’yi aştığını dile getiren Coral Travel Group Polonya’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaan Ergün, “Avrupa’da faaliyet gösterdiğimiz 10 kaynak pazar arasında Polonya başı çekiyor. Bu sene 900 bin civarında Polonyalı misafirimize başta Türkiye, Yunanistan, İspanya, Mısır, Tunus, Tayland, Vietnam ve Dominik Cumhuriyeti olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde tatil hizmeti sunuyoruz. Türkiye’de 2024 boyunca 500 bin Polonyalı misafirimizi ağırlamaya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geleneksel hale getirdikleri yaz festivalinin oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Ergün, “Organizasyonumuz, katılımcılara çeşitli atölyeler sunmanın yanı sıra, seyahat acenteleri ve otel temsilcileri arasında iş birliği fırsatlarını artırmayı hedefliyor. Coral Travel Polonya olarak düzenlediğimiz bu buluşma, sektördeki yenilikleri ve iş birliklerini güçlendirme adına önemli bir platform sağlıyor” diye konuştu.

Avrupa’da büyümeye devam

Coral Travel Group’un; Polonya’da başlayan Avrupa tur operatörlüğü faaliyetleri Almanya, Avusturya, Estonya, Letonya, Litvanya ve 2023 yılında Çek Cumhuriyeti, İsviçre ve Romanya’nın hizmete açılması ile devam ediyor. Grup, Hollanda’da da organize tatil satışlarının başlaması ile Avrupa’da toplamda 10 kaynak pazarda faaliyet gösteriyor. 2023 yılında 1,6 milyon Avrupalı turiste hizmet veren Coral Travel, bu yıl Avrupa kaynak pazarlarında 2 milyon misafiri ağırlamayı hedefliyor.

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