Mısır yarmalı lahana sarması tarifi
Mısırlı lahana sarma nasıl yapılır? Karadeniz denildiğinde akla ilk gelen lezzetler arasında yer alan mısır yarmalı karalahanası şimdiye kadar denemediyseniz; mutlaka tarife bir göz atın. Mısırlı lahana sarma tarifi | Yarmalı lahana tarifi | Tam ölçülü karalahana sarması
'Bugün ne pişirsem?' diyorsanız; mutlaka yarmalı karalahana sarması tarifini denemelisiniz.
Mısır yarmalı lahana sarması tarifi
Malzemeler:
- 1 demet karalahana
- 1 Türk kahve fincanı bulgur
- 1 Türk kahve fincanı pirinç
- 1 su bardağı mısır yarması
- 2 adet soğan
- Yarım çay kaşığı iç yağ
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 Yemek kaşığı biber salçası
- Yarım demet maydanoz
- Kuru nane
- Kırmızı toz biber
Mısır yarmalı lahana sarması nasıl yapılır?
Öncelikle karalahanayı haşlayın.
Bir tencereye sıvı yağ ve tereyağını alın.
Doğradığınız soğanları yağda kavurun.
Tencereye salçayı ekleyin.
Baharat ve iç yağı da tencereye ekleyin.
Ardından güzelce yıkadığınız mısırı, pirinç ve bulguru da tencereye alın.
Tencereye harcın üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su koyun. İç harcı kısık ateşte pişirin.
Pişen harca maydanozları ekleyip karıştırın.
Ardından lahanaları sarın.
Sardığınız lahanaları tencereye dizin.
Tencereye az miktarda su ekleyip lahana sarmasını yarım saat kadar pişirin.
Afiyet olsun.