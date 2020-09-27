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Dünya Mısır yargısından İsrail'in isteğine red
Dünya

Mısır yargısından İsrail'in isteğine red

Yahudi Haham Ebu Hasira'nın mezarının işgal altındaki Kudüs'e taşınması talebi Mısır Yüksek İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 05:26:00 - 2020-09-27 05:32:29
Mısır yargısından İsrail'in isteğine red

Mısır Yüksek İdare Mahkemesi, Yahudi Haham Ebu Hasira'nın mezarının işgal altındaki Kudüs'e nakledilmesi talebini kabul etmedi.

Son mahkeme olan Yüksek İdare Mahkemesi'nin kararının nihai olduğu açıklandı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) aracılığı ile İsrail 2012 senesinde Mısır'dan Yahudi Haham Ebu Hasira'nın mezarının Kudüs'e nakledilmesini istemişti.

Ebu Hasira Kimdir?

1805-1880 yılları arasında yaşayan Yahudi Haham Ebu Hasira Yahudiler tarafından kutsal bir kişi olarak kabul ediliyor.

Mısır'ın Behira kentine bağlı Demito köyünde bulunan ve Ebu Hasira'ya ait olduğuna inanılan mezar, her yıl 26 Aralık- 2 Ocak'ta düzenlenen doğum yıl dönümü etkinlikleri sebebiyle dünyanın birçok bölgesinden gelen Yahudiler tarafından ziyaret ediliyor.

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