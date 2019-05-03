Mısır ve Lübnan anlaştı! Mutabakat zaptı imzaladılar

Lübnan ile Mısır arasında enerji, iletişim ve tecrübe paylaşımı başta olmak üzere birçok alanda mutabakat zaptı imzalandı.

İki ülke arasında çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmenin ele alındığı Mısır-Lübnan Yüksek Ortak Komitesi toplantısının ardından Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile Mısırlı mevkidaşı Mustafa Medbuli ortak basın toplantısı düzenledi.

Lübnan Başbakanı Hariri, "İki ülke arasında elektrik ve sanayi alanında işbirliği konusunda askıda kalan sorunlar çözüldü." dedi. Hariri bu konuda daha fazla ayrıntı vermedi.

Hariri, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin nasıl artırılacağına odaklandıklarını ve bu konudaki engelleri ortadan kaldırmak için çalışmaya karar verdiklerini söyledi.

Mısır Başbakanı Medbuli de iki ülkenin aralarındaki işbirliğini derinleştirmek için çalışacağını ve bu konuda siyasi liderler düzeyinde tam bir fikir birliği olduğunu aktardı.

Mebduli, "İki ülkenin özel sektördeki ortak projelerinin genişletmesi başta olmak üzere gelecek dönemde ekonomik ilişkileri artırmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Mısır'ın önceden enerji ve elektrik konusunda bir tecrübe yaşadığını söyleyen Mebduli, "Bu sorunların ve engellerin üstesinden geldik. Mısırlı şirketler Lübnan’a destek verme konusunda istekli." şeklinde konuştu.

Geniş katılımlı bir heyetle çarşamba günü Lübnan'a gelen Mısır Başbakanı Medbuli, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Lübnanlı mevkidaşı Saad el-Hariri ile görüşmüştü.