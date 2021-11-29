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Gündem Mısır ve İsrail ile yeni dönem! Türkiye'den kritik adım
Gündem

Mısır ve İsrail ile yeni dönem! Türkiye'den kritik adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ile olduğu gibi Mısır ve İsrail ile ilişkilerde yeni adımların atılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 14:39:00 -
Mısır ve İsrail ile yeni dönem! Türkiye'den kritik adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış politikata ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ile olduğu gibi Mısır ve İsrail ile de yeni bir döneme girileceğinin sinyalini verdi.

Türkiye'nin Mısır ve İsrail ile ilişkileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşik Arap Emirlikleri ile başlayan ilişki ister istemez İsrail ve Mısır’la ilişkileri akla getirdi. Siz bu ilişkilere nasıl bakıyorsunuz? İsrail ve Mısır’a büyükelçileri atayacak mısınız?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Şimdi zaten kararımızı verdiğimiz zaman tabi ki büyükelçileri de belli bir takvim içinde atama durumunda olacağız. Bu söylediğiniz ülkelerin kiminde maslahatgüzar olarak atılmış bazı adımlar var. Büyükelçi yok ama maslahatgüzar var. Bu adımları da peyderpey belli takvim içinde atmış olacağız. Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa, diğerleriyle de buna benzer adımları atacağız."

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