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Dünya Mısır ve Fransa'dan ortak tatbikat! Hava operasyonu icra ettiler
Dünya

Mısır ve Fransa'dan ortak tatbikat! Hava operasyonu icra ettiler

Mısır ve Fransa'nın hava kuvvetleri yüksek donanımlı uçakların katılımıyla ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 07:40:00 -
Mısır ve Fransa'dan ortak tatbikat! Hava operasyonu icra ettiler

Mısır ve Fransa hava kuvvetleri ortak takibat gerçekleştirdi.

AA'nın Mısır basınından aktardığı habere göre, iki ülke hava kuvvetlerine ait yüksek donanımlı uçakların katılımıyla gerçekleştirilen hava operasyonu tamamlandı.

Mısır hava sahasında düzenlenen tatbikata Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Abbas Hilmi ve diğer rütbelilerin yanı sıra, Fransa Hava Kuvvetleri'nin üst düzey komutanların da katıldığı kaydedildi.

Başlangıç tarihi ile ilgili net bilgiye yer verilmeyen tatbikatın, Mısır ve Fransa hava kuvvetleri arasındaki ikili iş birliğinin arttırılması, iki ülkenin ortak menfaatlerini hedefiyle bölgede hava güvenliği ve istikrarının sağlanması kapsamında hayata geçirildiği kaydedildi.

Mısır ve Fransa arasındaki son hava tatbikatı 18 Şubat 2020’de yapılmıştı.

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