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Dünya Mısır uyarmıştı! Siyonistler İsrail-Mısır sınırında bir bölgeyi daha ele geçirdi...
Dünya

Mısır uyarmıştı! Siyonistler İsrail-Mısır sınırında bir bölgeyi daha ele geçirdi...

Yeniakit Publisher
2024-05-29 20:17:00 -
Mısır uyarmıştı! Siyonistler İsrail-Mısır sınırında bir bölgeyi daha ele geçirdi...

Mısır'ın Ocak ayında yaptığı uyarısını dikkate almayan işgalci İsrail, Philadelphia Koridoru olarak adlandırılan bölgeyi ele geçirdi.

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 236 gündür devam ederken işgalciler, Gazze-Mısır sınırı boyunca toplam 14 kilometre boyunca uzanan ve "Philadelphia Koridoru" olarak adlandırılan bölgenin tamamı üzerinde "operasyonel kontrol" kurduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, fiziksel olarak koridorun büyük bir kısmında bulunduğunu, birliklerin bulunmadığı kıyıya yakın küçük bir bölümün ise gözetleme ve ateş gücüyle kontrol edildiğini aktardı.

Mısır'ın bölgedeki gelişmeler konusunda bilgilendirildiğini açıklandı.

Mısır sert bir dille uyarmıştı!

Mısır tarafından ocak ayında yapılan açıklamada, Gazze ile Mısır'ı ayıran Selahaddin Koridoru olarak da bilinen Philadelphia Koridoru'nu işgal etme girişiminin "ciddi bir tehdit" oluşturacağı kaydedilmiş, "İsrail'in bu yönde atacağı herhangi bir adım Mısır-İsrail ilişkilerine ciddi bir tehdit oluşturur" denilmişti.

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