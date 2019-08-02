Mısır üreticisi referans fiyatın açıklanmasını bekliyor

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, mısır üreticisinin referans fiyatın açıklanmasını beklediğini söyledi.

Karaman’da yaklaşık 350 bin dekar alana mısır ekimi yapıldığını ve yaklaşık 525 bin ton civarında rekolte beklendiğini belirten Bayram, “Geçen yıl mısır fiyatlarının geç açıklanmasından dolayı üreticiler mağdur oldu. Bu yıl tavuk sektöründe yaşanan krizden dolayı mısırda spekülatif hareketler olabilir. Bunlara fırsat verilmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) referans fiyatını erken açıklaması üreticilerimizin faydasına olacak. Üreticilerimizin geçen yıl TMO’nun açıklamış olduğu 95 kuruş fiyatın üzerine, Bakanlığımızın buğdayda artış olarak açıkladığı yüzde 30 zammın mısırda da aynı oranlar ile uygulanarak 1.20 -1.25 kuruş civarında referans fiyatı beklentisi içindeyiz" dedi.

Bayram, tarım sektörünün ekonomik sıkıntı içinde olduğunu ifade ederek, "Her türlü sıkıntılara rağmen çiftçilerimiz üretmeye devam etmeye çalışmaktadır. Aşırı maliyet artışından dolayı başta mazot, gübre, ilaç ve enerji fiyatlarındaki gerçekleşen artışların zor bir üretim yılında ayakta durmaya çalışan çiftçilerimizin zarar etmesine sebep olacak. Bu nedenle TMO fiyatı açıklaması ile piyasalarda oluşacak spekülatif hareketlerin oluşmasının da önüne geçilebilir" diye konuştu.