Mısır unuyla poğaça nasıl yapılır, malzemeler ne? Misafir planı yapanlar, bunu yapmak kolay! Listenizde olsun

Acil misafiri gelen birçok kişi pratik ve lezzetli tarifler aramaktadır. Kolay ve lezzetli bir tarif yapmak için aradığınız lezzeti sizlerle buluşturuyoruz. Hem kolay yapılan hem de lezzetli olan bu tarifi yiyen herkes tarifini istiyor. İşte 10 dakikalık poğaça tarifi…

MISIR UNLU POĞAÇA NASIL YAPILIR?

10 Dakikada Mısır Unlu Ağızda Dağılan Eriyen Poğaçalar Tarifi İçin Malzemeler

150 gr tereyağ veya margarin(oda ısısında yumuşamış)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

2 yumurta (1 sarısı üzerine)

2 su bardağı mısır unu

2 çay kaşığı tuz

1, 5 paket kabartma tozu

2, 5-3 su bardağı arası un (Kontrollü ekleyin)

İÇ MALZEMESİ :

Beyaz peynir

10 Dakikada Mısır Unlu Ağızda Dağılan Eriyen Poğaçalar Tarifi Nasıl Yapılır?

Yoğurma kabına, oda ısısında yumuşamış tereyağ veya margarin, sıvı yağ, yoğurt, yumurtalar (1 sarısı ayrılmış) karıştırılır.

Mısır unu, tuz, kabartma tozu, azar azar un ilavesiyle ele yapışmayan yumuşak kıvamlı hamur yoğrulur.

20 adet mandalinadan biraz küçük bezelere ayrılır.

Elde açılır, iç malzemesi konur poğaça şeklinde kapatılır.

Kapanan kısım alta gelecek şekilde yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir.

Tüm hamurlar bitinceye kadar aynı işlem uygulanır.

Üzerlerine yumurta sarısı sürülür.

Sebze soyacağı veya bıçakla orta kısmına çizik atılır.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.

Ağızda dağılan, kıyır, kıyır uzun süre bayatlamayan lezzetli poğaçalar hazır

ÖNE ÇIKAN VİDEO