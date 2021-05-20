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Dünya Mısır Türkiye'ye karşı iki ülke ile anlaştı
Dünya

Mısır Türkiye'ye karşı iki ülke ile anlaştı

Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tatbikatlara devam etme konusunda anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 10:23:00 - 2021-05-20 10:31:11
Mısır Türkiye'ye karşı iki ülke ile anlaştı

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır'ın savunma bakanları, bölgede yükselen tehditlerin daha da sıkı bir iş birliğini gerekli kıldığını ve askeri olarak hazır olmak amacıyla daha fazla ülkeyi ortak askeri tatbikatlara davet edeceklerini söyledi. Söz konusu tatbikatların Türkiye'ye karşı yapıldığı biliniyor.

DW Türkçe'nin haberine göre Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petrides, Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopulos ile Mısırlı mevkidaşı General Mohamed Zaki'yi üç ülke arasındaki savunma iş birliğini artırma amacıyla çarşamba günü Lefkoşa'da ağırladı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Yunan Savunma Bakanı Panagiotopulos, "Sağlam bir şekilde kurulmuş iş birliğimizi daha da geliştirmeye ve güçlü ile açık mesajlar göndermeye, aynı zamanda geniş bölgemizin geleceği için aynı değer ve hedefleri paylaştığımız diğer ülkelerin katılımı ile (iş birliğini) genişletme fırsatlarına bakmaya karar verdik” dedi.

Mısır Savunma Bakanı Zaki, üç bakanın terörizm, yasadışı göç ve yasadışı kaçakçılık gibi daha geniş bölgeden kaynaklanan tehditlere karşı daha iyi koordine olabilme yöntemlerini tartıştıklarını söyledi.

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde yaşanan saldırıların yanı sıra Libya, Irak, Lübnan ve Suriye'deki gerilimlere değinen Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Petrides ise üç bakanın bu konularda siyasi çözüme ihtiyaç duyulduğu konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.

Ortak açıklama yapan üç bakan ise, "herhangi bir ülkenin egemenlik haklarını, toprak bütünlüğünü ve birliğini ihlal eden eylemleri” kınayarak uluslararası hukuka saygı gösterilmesini istediler.

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Yorumlar

Eyman

Ey Firavun! Ne kadar çırpınırsan çırpın; ister takla at, ister kuyruk salla, ister kuyruğunu dik tut; gideceksin, Hesap da vereceksin! Kahrolası küstah.
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Öztürk ÖZİSLAM

Babası öyle istiyor. Türkiye muhalefeti açıkta Sisi ile görüş diyor el altından Erdoğan la görüşme diye haber gönderiyorlar
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