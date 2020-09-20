Mısır sokaklarında Sisi'ye öfke seli
Darbeci Abdulfettah es-Sisi'ye karşı Mısır sokaklarındaki protestolar büyüyor.
Mısır'ın Gize bölgesinde halk darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimine karşı sokaklara dökülerek güvenlik görevlileri ile çatıştı.
Göstericiler, Sisi karşıtı slogan atarken, ekonomik papalılığı da protesto etti. Gize bölgesindeki protestocular polisle çatışıp araçlarını da ateşe verdi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Muhammed Mursi'yi devirerek darbe ile Mısır yönetimini gasp etmişti.