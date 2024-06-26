Mısır pidesi nasıl yapılır? Herkesin gözdesi olan mısıra ait bu tarif adeta bir lezzet şöleni! Mısır pidesi tarifi...

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı en sevilen tariflerden olan bu tarifi öğrenmek isteyenlerin kaçırmadığı bir lezzet olacak. Mısır Pidesi herkes tarafından merak edildi. Peki Mısır Pidesi nasıl yapılır? İşte MasterChef Mısır Pidesi tarifi...

MALZEMELER

Mısır Unu

Maya

Şeker

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tuz

Sıvı Yağ

Un

Su

MISIR PİDESİ TARİFİ

Derin bir kap içinde maya ve şekeri karıştırın üzerine su ilave edin. Ardından diğer malzemeleri de kap içerisine alıp karıştırın. Hamurunuz cıvık hale geldiğinde üzerini bezle örtüp dinlendirin. Hamurunuz dinlendikten sonra Sıvı yağını tavaya dökün mısır unuyla yaptığınız hamuru tavaya alın ve karıştırıp pişmesini bekleyin. Ara sıra spatula yardımıyla arkalı önlü çevirin ve pideniz piştiğinde tavadan alın.