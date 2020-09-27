Mısır ordusu, Gazzelileri öldürdü!

Gazze Balıkçılar Komitesi Başkanı Zekeriya Bekr, İsrail ablukası altındaki Gazze Şerifi açıklarında avlanan 3 kardeş balıkçıya Mısır ordusu tarafından yapılan skandal müdahaleyi açıkladı.

Kudüs el-İhbariyye’ye açıklamalarda bulunan Bekr, dün Gazze Şeridi açıklarında avlanan 3 balıkçıdan ikisinin, Mısır ordusuna bağlı güçler tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Mepanews'teki habere göre, Gazzeli balıkçıların Mısır ordusu tarafından öldürüldüğüne dair haberin ailelerine ulaştırıldığını belirten Bekr, söz konusu balıkçıların Gazze Şeridi nüfusuna kayıtlı olan Mahmud ve Hasan isimli kardeşler olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda, öldürülen balıkçıların bir de kardeşi olduğu belirtildi. Yasir ismindeki üçüncü balıkçının, Mısır makamları tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail tarafından uygulanan ambargo nedeniyle, Filistinliler balık avlayarak yemek bulmaya çalışıyor. Balık tutmak için Mısır açıklarına gitmek zorunda kalan Filistinliler, İsrail’in yanında bir de Sisi yönetimi tarafından zorluk çekiyor. Mısır deniz kuvvetleri, şimdiye dek çok sayıda Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.