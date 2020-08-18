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Aktüel

Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 05:12:18 -
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı

İSTANBUL (AA) - Mısır Meclisi, Yunanistan ile yapılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını onayladı.

Mısır merkezli El-Beled Televizyonu'nun internet sitesinde yer alan habere göre, Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu, söz konusu anlaşmaya onay verdi.

Karar metnine göre, anlaşmanın iki taraf arasındaki deniz yetki alanlarını kısmen belirlediği, ileride yapılacak görüşmeler neticesinde bu sınırların tamamının belirleneceği kaydedildi.

Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmıştı.

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