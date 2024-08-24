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Dünya Mısır limanları İsrail'in Gazze'deki soykırımını besliyor!
Dünya

Mısır limanları İsrail'in Gazze'deki soykırımını besliyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-24 10:46:00 -
Mısır limanları İsrail'in Gazze'deki soykırımını besliyor!

Mısır limanlarının Gazze'de devam eden katliama rağmen İsrail için önemli malların sevkiyatında kullanıldığı bildirildi.

Mısır limanlarının Gazze'de devam eden katliama rağmen İsrail için önemli malların sevkiyatında kullanıldığı bildirildi.

Açık kaynaklı bir araştırmaya göre, Mısır limanları Gazze savaşı sırasında İsrail'e mal taşıyan kargo ve çimento gemileri için önemli istasyonlara dönüştü.

Mısır limanları, başta Aşdod Limanı ve Hayfa Limanı olmak üzere, İsrail limanlarına yakınlıkları nedeniyle İsrail ihracatı ve ithalatı için hayati öneme sahip. Limanların coğrafi yakınlığı nakliye maliyetlerini düşürüyor, bu da deniz yoluyla gönderilen malların fiyatlarına yansıyor.

Arabi Post tarafından Perşembe günü yayınlanan araştırma, son üç ay boyunca İsrail ve Mısır limanları arasında gidip gelen 19 geminin faaliyetlerini izledi. Araştırmaya göre aynı dönemde Mısır dışındaki Arap ülkelerinden hiçbir gemi İsrail limanlarına uğramadı.

Gemiler Mısır'ın Port Said, Ariş, Ebu Kir, İskenderiyye, Diheyla ve Dimyat limanlarını kullandı. Habere göre 19 gemi arasında 7 konteyner kargo gemisi, 6 çimento gemisi, 5 genel kargo gemisi ve tahıl, şeker ve kömür gibi paketlenmemiş malları taşıyan 1 dökme yük gemisi bulunuyor.
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Mısır, İsrail, Türkiye, Yunanistan, Singapur, Almanya ve Kıbrıs'taki şirketlere ait olan gemiler Panama, Liberya, İsrail, Mısır, Antigua ve Barbuda, Singapur ve Saint Kitts ve Nevis bayrakları altında sefer yaptı.

Soruşturma ayrıca 6 geminin esas olarak Mısır ve İsrail limanları arasında faaliyet gösterdiğini ve inşaat projeleri için çimento taşımaya özel olduğunu tespit etti. 6 çimento taşıma gemisi 2022 ve 2023 yılları boyunca Mısır limanlarını sık sık ziyaret etmemişti. Ancak Gazze savaşından bu yana gemilerin seferleri İsrail ve Mısır arasında yoğunlaştı. Rapora göre bu gemilerin izlediği rota Mısır'ın Ariş, Ebu Kir ve İskenderiye limanları ile İsrail'in Hayfa ve Aşdod limanlarını kapsıyor. Hem Ariş hem de İskenderiye'de çimento üreten fabrikalar bulunuyor.

İsrail'in resmi istatistiklerine göre Gazze savaşı döneminde Mısır, İsrail ile ihracat ve ithalatını savaş öncesi döneme kıyasla artırmış durumda.

Kaynak: Mepa News

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