Mısır, Libya'ya girerse Türkiye'nin planını açıkladı!

Mısır Parlamentosu’nun Cumhurbaşkanı Sisi’ye Libya’ya askeri olarak müdahil olma yetkisi veren tezkere kararı sonrasında Libya'da sular iyiden iyiye ısınıyor. Mısır'ın olası bir müdahalesine karşılık Ankara'nın planlarının ne olduğu konuşuluyor.

Son olarak İki ülke heyetlerinin Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmeden 4 maddelik anlaşma çıktı. İki ülke, Libya’da ateşkes için çatışmanın tarafları üzerinde nüfuz kurma çabalarını sürdürmeye, BM'nin koordinasyonunda siyasi diyaloğun teşvik edilmesine katkı sağlamaya devam etmeye, insani yardımın önünü açmak için çalışmaya ve bir sonraki Libya Ortak Çalışma Grubu görüşmelerini Moskova’da yapmaya karar verdi.

"Mısır bölgeye girerse..."

Gelişmeleri değerlendiren SuperHaber programcısı Metehan Demir, "Türkiye'nin hamlesi çok net olacak. Mısır, Libya topraklarına girerse F-16'lar ve ATAK tipi helikopterler Libya'ya intikal ettirilecek. Türkiye bir sıcak çatışmadan yana değil. Ancak Mısır müdahale ettiği anda F-16'larımız Libya'ya inecek. Bunun tüm hazırlıkları yapıldı. Uçaklarımızın nasıl gidip geleceği planlandı" ifadelerini kullandı. (Superhaber)