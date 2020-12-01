Mısır Kişisel Haklar Girişimi: Mal varlığımızın askıya alınması kararının avukatlarca incelenmesine izin verilmiyor

KAHİRE (AA) - Mısır Kişisel Haklar Girişimi (EIPR), Kahire yönetiminin, EIPR hakkında verilen "mal varlığının askıya alınması" kararının avukatlarca incelenmesine izin vermediğini belirtti.

EIPR'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "mal varlığının askıya alınması" kararının avukatlar tarafından incelemesine izin verilmediği dolayısıyla kararın EIPR'nin kurucusu ve gözaltındaki 3 çalışanını da kapsayıp kapsamadığına ilişkin bilgilerinin olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu kararı avukatların Mısır Savcılığından gözaltındaki EIPR yöneticilerine ziyaret izni talep ettikleri sırada tesadüfen öğrendikleri ve müvekkilleriyle yalnız kalmalarına da müsaade edilmediği kaydedildi.

- EIPR Genel Direktörü 3 gün hücrede tutulmuştu

EIPR'nin Kurucu Başkanı Husam Behcet, Batı medyasına yaptığı açıklamada, EIPR Genel Direktörü Casir Abdurrezzak’ın Kahire'nin güneyinde bulunan Liman Tora Hapishanesi'nde diğer mahkumlara kıyasla daha kötü şartlara maruz bırakıldığını ve 3 gün hücrede tutulduğunu söylemişti.

Birleşmiş Milletler (BM), Fransa, İngiltere, Almanya, ABD ve Kanada'dan EIPR personelinin tutuklanmasını kınayan açıklamalar yapılmıştı.

Tanınmış ABD'li Demokratların yanı sıra Joe Biden’ın Dışişleri Bakanı olarak belirlediği Antony Blinken de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu konudaki endişesini ifade etmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu açıklamaları "soruşturmayı etkileme girişimi" şeklinde nitelendirilerek tepki göstermişti.

