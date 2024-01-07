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Gündem Mısır Kıpti Kilisesi lideri, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın engellenmesi temennisinde bulundu
Gündem

Mısır Kıpti Kilisesi lideri, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın engellenmesi temennisinde bulundu

Yeniakit Publisher
2024-01-07 07:08:00 -
Mısır Kıpti Kilisesi lideri, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın engellenmesi temennisinde bulundu

Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros, dünyanın vicdanının uyanması ve Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırımın önlenmesi temennisinde bulundu.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Papa II. Tavadros, Kahire’nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkentteki Mesih'in Doğuşu Katedrali'nde düzenlenen Noel ayininde yaptığı konuşmada, "Dünya vicdanının uyanmasını ve Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırımın engellenmesi için dua ediyoruz." dedi.

Gazze Şeridi'nde yaşanan katliamlardan herkesin acı çektiğini söyleyen Tavadros, "Saldırganlar, Allah'ın sesine kulaklarını tıkamış durumda. Tüm çatışma ve savaş yerlerine barış vermesi için Allah'a dua ediyoruz." sözlerine yer verdi.

Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel Bayramı, Hristiyan dünyasında takvim farklılıkları nedeniyle farklı tarihlerde kutlanıyor.

Hristiyanlığın en eski bayramlarından Noel, Gregoryen takvimini esas alan Protestanlar ve Katolikler ile bazı Ortodokslar tarafından 25 Aralık'ta, Jülyen takvimini esas alan Ortodokslar tarafından ise 7 Ocak'ta kutlanıyor.

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