Mısır, İsrail'in Gazze ile sınırındaki kontrol iddialarına cevap verdi

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun, "Gazze ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda kontrolü sağlamaya" yönelik açıklamalarına, "Mısır sınırlarını koruyor ve tam kontrolünü sağlıyor." ifadesiyle cevap verdi.

Mısır resmi haber ajansına (MENA) göre, yerel televizyon kanalına konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Netanyahu'nun Mısır ile Gazze sınırındaki Philadelphia Koridoru'na (Selahaddin Koridoru) yönelik açıklamalarına değindi. Ebu Zeyd, "Mısır, sınırlarını koruyor ve tam kontrolünü sağlıyor. Bunlar güvenlik ve hukuki anlaşmalara tabi meselelerdir. Bu konuyla ilgili her türlü açıklama incelenir ve ona cevap verilir." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı soykırım davasına ilişkin Mısır'ın tutumuna yönelik soruya Ebu Zeyd, ülkesinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik ihlallerini soruşturmayı amaçlayan her türlü çabayı desteklediğine vurgu yaptı. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, UAD'deki davada İsrail tarafının Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'na yönelik açıklamalarına ilişkin, "Yardımların Gazze'ye ulaşmasını engelleyen her türlü uygulama, çeşitli yol ve yöntemlerle yürütülen İsrail uygulamasıdır. Denetimin katılığı ve bunda çok fazla vakit kaybedilmesi, tıbbi yardım, kamu görevlileri ve gazetecilerin girişinin engellenmesi gibi." ifadesini kullandı.

Ebu Zeyd, Refah'ın Gazze'de krizin çıkmasından bu yana açık olduğunu ve ülkesinin Gazze'ye yardımların ulaştırılması konusunda her türlü çabayı gösterdiğini belirtti.

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Mısır ile Gazze Şeridi arasında Akdeniz kıyısından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na paralel uzanan 14 kilometrelik şerit Philadelphia veya Selahaddin Koridoru adıyla biliniyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün, Gazze'de Philadelphia Koridoru'nda kontrolü sağlamadan Hamas'ı bitirmenin mümkün olmadığını savunmuş ve bu konudaki tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söylemişti.