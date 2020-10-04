  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mısır İhvanı: 2 İhvan mensubunun idam edilmesi gençlere gözdağı verme amacı taşıyor
Aktüel

Mısır İhvanı: 2 İhvan mensubunun idam edilmesi gençlere gözdağı verme amacı taşıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-04 00:26:04 -
Mısır İhvanı: 2 İhvan mensubunun idam edilmesi gençlere gözdağı verme amacı taşıyor

İSTANBUL (AA) - Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), 2 İhvan mensubunun idam edilmesiyle gençlere gözdağı verilmek istenildiğini belirtti.

İhvan sözcüsü Talat Fehmi, Tora Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yasir el-Ebasiri (49) ve Yasir Şukr'un (45) idam edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Fehmi, Ebasiri ile Şukr'un, ülkede rejim karşıtı gösterilerin düzenlendiği bir dönemde idam edilmesinin "gençlere gözdağı verme" amacı taşıdığını ifade etti.

Talat Fehmi, 2 İhvan mensubunun işkence altında itiraflarının alındığını ve adil bir şekilde yargılanmadıklarını kaydetti.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve insan hakları ihlalleri alanında faaliyet gösteren "Biz Kaydediyoruz" isimli sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada, Mısır'daki Tora Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ebasiri ile Şukr'un idam edildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, kamuoyunda "İskenderiye Kütüphanesi" olarak bilinen davada yargılanan Ebasiri ile Şukr hakkında daha önce verilen idam cezasının infaz edildiği belirtilmişti.

Mısır'da Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından darbe karşıtı gösterilerin merkezi olan Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarına 14 Ağustos 2013'te yapılan kanlı müdahaleleri protesto için pek çok kentte gösteriler düzenlenmişti.

İskenderiye kentinde düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2'si güvenlik güçlerinden 15 kişi hayatını kaybetmiş, çoğunluğu İhvan mensubu darbe karşıtı çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Olayla ilgili davada, 2015'te 2 kişiye idam, 68 kişiye hapis cezası verilmişti. 2 kişi hakkındaki idam cezası Mayıs 2017'de onanmıştı.

Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali'nin sürgünde olduğu İspanya'dan rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmasının ardından 20 Eylül'den bu yana ülkede gösteriler yapılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Roketler ülkemize düşüyor' Savaşan iki ülkeyi uyardılar
Dünya

'Roketler ülkemize düşüyor' Savaşan iki ülkeyi uyardılar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan ile Ermenistan savaşında ülkelerine roket ve havan toplarının düştüğünü belirter..
Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü
Dünya

Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbay..
Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti
Yerel

Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti

Bursa’da bir süredir lösemi tedavisi gören 23 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti.
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay