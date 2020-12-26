  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mısır hapishanelerindeki ihlaller için uluslararası araştırma komitesi gönderilmesi çağrısı
Aktüel

Mısır hapishanelerindeki ihlaller için uluslararası araştırma komitesi gönderilmesi çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:38:11 -
Mısır hapishanelerindeki ihlaller için uluslararası araştırma komitesi gönderilmesi çağrısı

İSTANBUL (AA) - Şihab İnsan Hakları Örgütü (SHR), Mısır'daki hapishaneleri ve işlenen ihlalleri incelemek üzere uluslararası bir komite gönderilmesi çağrısında bulundu.

Merkezi Mısır dışında bulunan SHR tarafından yayımlanan yıllık raporda, ülkede 7 yıldan bu yana zorla kaybedilenlerin sayısının 11 bin 224'e ulaştığı, bunlardan 3 bin 45'inin 2020'de kaydedildiği belirtildi.

Zorla kaybedilenlerin yıllara göre dağılımına yer verilen raporda, 2013 ve 2014'te 560, 2015'te 1720, 2016'da 1300, 2017'de 2 bin 171, 2018'de 905, 2019'da 1523 ve 2020'de 3 bin 45 kişinin zorla kaybedildiği aktarıldı.

Ülkedeki hapishane sayısının 68, gözaltı merkezi sayısının ise 382 olduğuna değinilen raporda, 2013 öncesinde hapishane sayının 43 olduğu ifade edildi.

Hapishanelerde 2013'ten bu yana tıbbi ihmal nedeniyle 774 mahkumun hayatını kaybettiği ölüm vakalarının 72'sinin 2020'de yaşandığı dile getirildi.

Raporda, gözaltı merkezlerinde işkencelere son verilmesi, hasta mahkumların serbest bırakılması, uzun süreli hücre hapisleri verilmemesi, zorla kaybetme mekanlarının açıklanması, işlenen suçlarla ilgili uluslararası soruşturma açılması ve zorla kaybetme ile hapishanelerde işlenen ihlalleri incelemek üzere uluslararası bir soruşturma komitesi gönderilmesi çağrısında bulunuldu.

Mısır makamlarından rapordaki bilgilerle ilgili açıklama yapılmadı.

Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından Mısır yönetimi, muhaliflere yönelik sebepsiz gözaltıların yanı sıra sistematik işkenceler ve insan hakları ihlalleri nedeniyle yerli ve uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son seçim anketi açıklandı! Oranlar bomba etkisi yaptı
Gündem

Son seçim anketi açıklandı! Oranlar bomba etkisi yaptı

Yenişafak yazarı Mehmet Acet bugünkü köşesinde Konsensüs Araştırma şirketinin 21 Kasım – 9 Aralık tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçla..
Dünya gündemine oturan itiraf: 6 Türk SİHA'sı bir orduyu mahvetti
Dünya

Dünya gündemine oturan itiraf: 6 Türk SİHA'sı bir orduyu mahvetti

Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ zaferindeki başarısını kaleme alan Fransız gazetesi Le Monde, "6 tane Bayraktar ile Ermenistan ordusunu mah..
Uyanış Büyük Selçuklu’yu örnek gösterdi! AK Partili isimden Nagehan Alçı’ya Hasan Sabbah göndermesi
Gündem

Uyanış Büyük Selçuklu’yu örnek gösterdi! AK Partili isimden Nagehan Alçı’ya Hasan Sabbah göndermesi

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya, Selahattin Demirtaş kararı sarf ettiği sözler üzerinden sert te..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay