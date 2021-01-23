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Kadın - Aile Mısır ekmeği nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Mısır ekmeği nasıl yapılır?

Tam ölçülü mısır ekmeği tarifi | Yoğurdun, lahana çorbasının hatta balığın yanına bile bir hayli yakışan mısır ekmeğini evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, mısır ekmeği nasıl yaplıyor? Denenmiş mısır ekmeği tarif | Tam kıvamında mısır ekmeği

Yeniakit Publisher
2021-01-23 16:10:00 - 2021-01-23 16:11:43
Mısır ekmeği nasıl yapılır?

Kolay mısır ekmeği tarifi | Leziz ve pratik bir ekmek tarifi arayanların aklına öncelikle mısır ekmeği geliyor. Peki, mısır ekmeği nasıl hazırlanır?

Mısır ekmeği tarifi

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı beyaz un
  • 10 su bardağı mısır unu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 tatlı kaşığı şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 5 su bardağı sıcak su
  • Yarım su bardağı sıvı yağ 

Mısır ekmeği nasıl yapılır?

Derin bir yoğurma kabının içerisine sıvı yağ ve su hariç tüm malzemeleri alın.

Bir kaşıkla tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Ardından karışımın ortası havuz şeklinde açılır.

Yarım su bardağı sıvı yağ ile 1 su bardağı sıcak su eklenir ve hamur yoğurulmaya başlanır.

Kalan su azar azar ilave edilir.

Hamuru cıvık olması gerekiyor.

Hamuru yağlı kağıt serili bir tepsiye dökün ve elinizle bastırarak tepsiye hamuru yayayın.

Son olarak ekmeğin üzerine un serpip önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına ekmeği sürün.

Ekmek kızarıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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