  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tokyo, çözüm arayışı içerisindeyiz! Uçuşta şoke etti: Yolcu, görevliyi Isırarak geri döndürdü! Ülke şok içerisinde

ABD'li yatırım bankasından Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan bombası

Rusya bir projesini daha açıkladı: Su altı aracı ile başladık diyerek duyurdular! İşte arkasındaki anlam…

F16'nın Türkiye'ye satışı olay olurken F-16 savaş uçakları ile ilgili yapılan şaka bedeli 95 bin Euro oldu

7 Ekim'de başlayan soykırımda son bilanço!

Yüzlerce istasyonu bulunuyordu! Türk akaryakıt devi satıldı

Demir çelik devi İflasın eşiğinde! Dünya genelinde gündemi sarsan iflas tehdidi altında

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu'dan ilk mesaj

Yunan ve Rumlarda TB2 SİHA paniği! 180 saniyede Türkiye bunu yapabilir

ABD vuruldu! SİHA detayı bomba
Gündem Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Refah Sınır Kapısı açıklaması!
Gündem

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Refah Sınır Kapısı açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-01-24 22:52:00 - 2024-01-24 23:34:04
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Refah Sınır Kapısı açıklaması!

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Refah Sınır Kapısı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Sisi, Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlere İsrail'in izin vermediğini söyledi.

"Gazze’ye yardım ulaşmamasının sebebinin Mısır olduğu sözleri beni çok yaralıyor." diyen Sisi, "Refah kapısı 7/24 açık ama yardımları İsrail engelliyor. Benim elimde olsa ve Gazze’ye yardım gitmesini engellesem Allah’ın karşısında nereye giderim?" ifadelerini kullandı.

Mısır basınından iddia!

Öte yandan Mısır basınında yer alan haberlere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşmeyi reddetti.

Netanyahu'nun bu akşam saatlerinde Sisi ile görüşmek istediği ancak Sisi'nin talebi kabul etmediği iddia edildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı ya da İsrail Başbakanlığı söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistinli gazeteciden şoke eden Mısır iddiası!
Filistinli gazeteciden şoke eden Mısır iddiası!

Gündem

Filistinli gazeteciden şoke eden Mısır iddiası!

BAE ve Mısır'dan Türkiye'ye kötü haber! Gelişmeyi Ruslar kamuoyu ile paylaştı
BAE ve Mısır'dan Türkiye'ye kötü haber! Gelişmeyi Ruslar kamuoyu ile paylaştı

Ekonomi

BAE ve Mısır'dan Türkiye'ye kötü haber! Gelişmeyi Ruslar kamuoyu ile paylaştı

İtalya ve Mısır'dan İlişkileri güçlendirmek için Kızıldeniz diplomasisi haberi! Öne çıkan gelişmeler heyecanlandırıyor!
İtalya ve Mısır'dan İlişkileri güçlendirmek için Kızıldeniz diplomasisi haberi! Öne çıkan gelişmeler heyecanlandırıyor!

Dünya

İtalya ve Mısır'dan İlişkileri güçlendirmek için Kızıldeniz diplomasisi haberi! Öne çıkan gelişmeler heyecanlandırıyor!

Mısır istihbaratı yeni uyandı
Mısır istihbaratı yeni uyandı

Dünya

Mısır istihbaratı yeni uyandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23