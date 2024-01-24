Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Refah Sınır Kapısı açıklaması!

Sisi, Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlere İsrail'in izin vermediğini söyledi.

"Gazze’ye yardım ulaşmamasının sebebinin Mısır olduğu sözleri beni çok yaralıyor." diyen Sisi, "Refah kapısı 7/24 açık ama yardımları İsrail engelliyor. Benim elimde olsa ve Gazze’ye yardım gitmesini engellesem Allah’ın karşısında nereye giderim?" ifadelerini kullandı.

Mısır basınından iddia!

Öte yandan Mısır basınında yer alan haberlere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşmeyi reddetti.

Netanyahu'nun bu akşam saatlerinde Sisi ile görüşmek istediği ancak Sisi'nin talebi kabul etmediği iddia edildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı ya da İsrail Başbakanlığı söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

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