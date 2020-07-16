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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Libyalı kabile liderleriyle görüştü

Abdulfettah es-Sisi, görüşmede, "Sirte'ye saldırı hazırlıkları karşısında eli kolu bağlı durmayacaklarını" kaydetti

Yeniakit Publisher
2020-07-16 21:13:05 -
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Libyalı kabile liderleriyle görüştü

İSTANBUL (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya'nın kuzeyindeki Sirte kentine operasyon için yapılan askeri hazırlıklar karşısında "eli kolu bağlı" durmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, başkent Kahire'de Libyalı kabile liderleriyle bir araya geldi.

Görüşmede, "Sirte'ye saldırı için yapılan askeri hazırlıklar karşısında eli kolu bağlı durmayacaklarını" ifade eden Sisi, "Libya'nın kanun kaçakları için bir sığınak haline dönüşmesini kabul etmediklerini" kaydetti.

Libyalı kabilelere, "ulusal bir ordu" çatısı altına girme ve silahların sadece devlet kurumları elinde olması çağrısında bulunan Sisi, ulusal bir ordu inşası için ülkesinin Libyalı kabile mensuplarını misafir etmeye ve eğitmeye hazır olduğunu aktardı.

Libya'daki siyasi bölünmüşlüğün krize çözüm getirmeyeceğini ifade eden Sisi, ülkesinin Libya'nın iç işlerine dışarıdan müdahaleyi de kabul etmediğini belirtti.

Daha önce yaptığı "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir" açıklamasına da değinen Mısır Cumhurbaşkanı, "Sirte ve Cufra'daki kırmızı çizgiler, barış çağrısıdır." ifadesini kullandı.

Görüşmeye katılan kabile liderleri ise Libya'nın egemenliğini korumak için Sisi'ye ve Mısır Silahlı Kuvvetlerine tam yetki verdiklerini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 20 Haziran'da Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

Libyalı taraflar Sisi'ye ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i desteklemek için kabile kartını kullanma eleştirisi yöneltiyor.

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