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Dünya Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı
Dünya

Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, IMF ile yapılan 2,7 milyar dolarlık kredi anlaşmasının onaylanmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 19:18:00 -
Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır halkını sömürmeye devam ediyor.

Darbeci Abdulfettah es-Sisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele bahanesiyle Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni bir kredi anlaşması yaptı. 

Mısır halkının vergilerini küreselcilere peşkeş çeken Sisi, para talebini karşılıksız bırakmayan IMF'den 2,7 milyar dolar alacağı bildirildi.

Mısır Meclisi'nin 17 Haziran'da krediyi onaylamasının ardından, darbeci Sisi'nin çıkardığı kararname bugün resmi gazetede yayımlanarak krediye onay vermiş oldu.

Darbeci Sisi yönetimi ile IMF'nin yaptığı kredi anlaşmasındaki 2,7 milyar dolar, Mısır'ın Fondaki payının yüzde 100'ünü oluşturuyor.

Öte yandan Mısır'ın dış borcu, Mart ayında sona eren 2019/2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,78 artarak 111,3 milyar dolara yükseldi.

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