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Aktüel Mısır, Bahreyn ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Mısır, Bahreyn ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:02:26 -
Mısır, Bahreyn ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 5 bin 883'e, Bahreyn'de 242'ye, Tunus'ta 214'e yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği, 104 kişinin enfekte olduğu, 706 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 5 bin 883'e, vakaların 102 bin 840'a, iyileşenlerin ise 95 bin 80'e yükseldiği aktarıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 586 kişinin enfekte olduğu, 635 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Açıklamada, ölü sayısının 242'ye, vakaların 69 bin 361'e iyileşenlerin 62 bin 887'ye yükseldiği kaydedildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 hastası 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 936 kişinin de enfekte olduğunu duyurdu.

Açıklamada, toplam can kaybının 214'e, vakaların 16 bin 114'e çıktığı kaydedildi.


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