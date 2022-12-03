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Kültür - Sanat Misak Dergisi yine dopdolu bir sayıyla bayilerde
Kültür - Sanat

Misak Dergisi yine dopdolu bir sayıyla bayilerde

Misak Dergisi yine dopdolu bir sayıyla çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 15:54:00 -
Misak Dergisi yine dopdolu bir sayıyla bayilerde

LEVENT SONAT

Derginin tanıtım yazısında ise şunlar kaydedildi: “Günümüzde modernizm, laiklik ve demokrasi gibi siyasi kavramlar, maskeli bir haydut gibi insanların zihinlerini işgal etmiştir. Avrupa’da orta çağ boyunca devam eden devlet/siyaset anlayışlarına ve hayat telakkilerine tepkinin bir neticesi olarak ortaya çıkan modernizm; Latince “hemen şimdi, yeni” anlamına gelen modo kelimesinden türetilen bir kavramdır. Pozitivizm, akılcılık, insanın ilahlığı ve bilginin evrenselliği gibi ilkeleri benimseyen modernizm münzel kitaba dayanan bütün dinleri mahkum eden bir anlayıştır.

Bilgi İçin: 0312 230 65 27

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