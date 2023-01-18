Misak dergisi, ocak sayısıyla yine dopdolu

LEVENT SONAT

Kapak yazısında ise sosyal medyada gündem olan ve tek taraflı saldırılara dönüşen altı yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiği yalanı, ciddi anlamda sorgulanması gereken bir hadisedir. 16-17 yaşlarında evlendiğini söyleyen kız ve ailesi ve bununla birlikte geçmiş tarihteki beraat veya kovuşturmaya yer olmayan ifade sonucu ve hastane raporları söz konusu iken, bunu görmek istemeyen müfteriler, kendi keyiflerine göre sosyal medyayı silah gibi kullanmaya başlamışlardır.

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