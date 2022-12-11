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Kültür - Sanat Misak Dergisi 2022 yılının son sayısını çıkardı
Kültür - Sanat

Misak Dergisi 2022 yılının son sayısını çıkardı

Misak Dergisinin aralık sayısını çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 10:33:00 -
Misak Dergisi 2022 yılının son sayısını çıkardı

LEVENT SONAT

Satanizm Fesadı, İstihbarat Diplomasisi ve Pençe-Kılıç Harekatı başlığıyla kapak sayısının tanıtımında, “Günümüzde devlet kavramı, her vatandaşın siyasi müzakerelerde kullandığı terimlerin başında gelir. Aydınlanmacı filozoflara göre devlet, kendilerini mutlak anlamda hüküm koyucu (ilah) olarak gören insanların gerçekleştirdikleri ve kuvvet kullanma imtiyazına haiz kıldıkları bir üst yapı kurumudur. Hikmet-i hükümet felsefesini ve totaliter siyaset anlayışını savunan siyaset uzmanlarına göre devlet, mukaddes bir varlıktır.
Bilgi için: 0312 230 65 27

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